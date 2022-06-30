الولايات المتحدة.. مقتل امرأة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أمام رضيعها

قتلت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما بعد إصابتها برصاصة في رأسها في مدينة نيويورك الأمريكية، فيما كانت تدفع عربة طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر 3 أشهر.

وقال مفوض شرطة مدينة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الساعة 8:23 مساء، في شارع 95 شرق بالقرب من شارع ليكسينغتون، مشيرا إلى أن الضحية كانت تدفع عربة الطفل عندما اقترب المشتبه به و"أطلق رصاصة واحدة على رأس الضحية من مسافة قريبة للغاية".

وأفاد بأنه تم نقل الضحية إلى مستشفى متروبوليتان، حيث أعلنت وفاتها بعد حوالي ساعة، مؤكدا أن الرضيع لم يصب بأذى، مبينا أن المشتبه به الذي لا يزال طليقا، شوهد لآخر مرة وهو يركض شرقا في شارع 95، وكان يرتدي سترة سوداء وسروالا رياضيا أسود.

كما تحدث عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في المؤتمر الصحفي، لافتا إلى أن "الانتشار الكبير للأسلحة في شوارع المدينة هو مشكلة كبيرة"، مضيفا: "عندما تقوم امرأة بدفع عربة طفلها، ويتم إطلاق النار عليها من مسافة قريبة، فإن ذلك يظهر مدى تأثير هذه المشكلة الوطنية على العائلات.. انتشار الأسلحة يعرض الناس للخطر".

المصدر: cbs news