تأسيس منظمة في ألمانيا لحماية المواطنين الروس من التمييز

أعلن العضو في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)، يفغيني شميت، تأسيس منظمة غير ربحية في ألمانيا ستعنى بالدفاع عن الروس ضد التمييز والعنصرية في هذا البلد.

وقال شميت إن هذه المنظمة تعتزم تقديم المساعدة القانونية للألمان الروس، والمواطنين الناطقين باللغة الروسية، في ألمانيا الذين يتعرضون للتمييز والعنصرية.

وأوضح شميت وهو كذلك عضو في حزب "البديل" الألماني، أنه تم انتخابه مفوضا للعمل مع الألمان ذوي الأصول الروسية.

وأشار إلى أنه تم تعيينه نائبا لرئيس هذه المنظمة، قائلا: "في هذا المنصب، سأبقى على اتصال مع المواطنين الروس، وسأكون مسؤولا عن العمل الإعلامي والعمل مع الألمان من أصول روسية. وسأبقى على اتصال مع البوندستاغ بشأن هذه القضايا، حيث أنني نائب".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل حالات كثيرة ووقائع عن تعرض المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية في ألمانيا إلى مضايقات وتمييز عنصري.

المصدر: نوفوستي