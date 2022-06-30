هاريس توضح خطط بايدن لإعادة الترشح للرئاسة

أوضحت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التصريحات التي أدلت بها حول خطط إعادة ترشح بايدن مرة أخرى للرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وبعد أن قالت في وقت سابق من هذا الإسبوع إن "الرئيس سيترشح مرة أخرى بشكل نهائي في عام 2024"، أوضحت هاريس تصريحها بالقول: "الرئيس ينوي الترشح وإذا فعل ذلك، سنترشح معا".

وتوضيح هاريس الذي يشير إلى أن بايدن ينوي الترشح، وليس أنه يترشح بشكل نهائي، يعكس ما قاله البيت الأبيض باستمرار حول خطط الرئيس لعام 2024.

قال المتحدثون باسم البيت الأبيض مرات عدة إن بايدن يعتزم الترشح مرة أخرى في عام 2024، وكان الرئيس نفسه قد قال سابقا إنه يخطط للترشح مرة أخرى إذا سمحت صحته بذلك.

المصدر: The Hill