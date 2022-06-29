لقطات لسرية البنادق الآلية الروسية أثناء تنفيذها مهام قتالية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لوحدة البندقية الآلية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أثناء تنفيذها مهام قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تشارك سرية البندقية الآلية في العملية العسكرية، وهي تنفذ عمليات هجومية تستهدف فيها مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

ويظهر الفيديو تمركز عناصر سرية البنادق الآلية مواقع مجهزة ومحصنة لإطلاق النار واستهداف نقاط إطلاق النار للعدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية