رئيس الأركان الإيراني: سنتصدى لأي تدخل إسرائيلي في المنطقة

اعتبر رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن إسرائيل "مصدر تهديد للمنطقة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تتحمل هذا التهديد وستتصدى له".

وقال باقري لدى استقباله رئيس اللجنة المشتركة لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا: "دون شك نعتبر الكيان الصهيوني المؤقت على رأس الذين يتدخلون في المنطقة ويوفرون الأرضية لعدم استقرارها".

وأضاف: "إيران لن تتحمل وجود مصدر تهديد للمنطقة وسوف تتصدى لكل محاولة في هذا الخصوص".

ولدى إشارته إلى انضمام إسرائيل إلى قيادة القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكام) ومشاركتها في المناورات، أكد أن "القوات المسلحة الإيرانية سوف تتصدى لأي تدخل إقليمي من قبل إسرائيل".

وتبع أن "تشكيل المجموعات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة وخاصة في سوريا والعراق من الأعمال التي قامت بها أمريكا والكيان المذكور في المنطقة لزعزعة استقرارها وبسط نفوذهما السلطوي في هذين البلدين وواصلا نهجمها إلى محاولة إسقاط نظامهما".

ولفت إلى أن "قضية اليمن تعتبر بالنسبة لنا كارثة واستمرت لوقت طويل ويجب الإسراع في وضع نهاية لهذه القضية".

وتابع أن "إيران لديها وجهة نظر خاصة في تطوير العلاقات مع جيرانها، وقد تعزز هذا الموقف في الحكومة الجديدة".

المصدر: RT