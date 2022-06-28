تقرير: تل أبيب تطلب من بايدن الموافقة على توفير نظام دفاع جوي إسرائيلي للسعودية

تعتزم إسرائيل مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على تسليم نظام دفاع جوي إسرائيلي يعمل بالليزر إلى الدول العربية المتحالفة ضد إيران، بما في ذلك السعودية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الخطة ستشهد تسليم نظام Iron Beam إلى الإمارات ومن المحتمل أيضا إلى المملكة العربية السعودية.

وستكون هذه الخطوة جزءا من جهد تقوده الولايات المتحدة لإقامة تعاون إقليمي ضد تهديد الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ الإيرانية. وذكرت التقارير الأخيرة أن الأطراف تشمل الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر.

يذكر أن إسرائيل لديها علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن والإمارات والبحرين، ولكن ليس مع السعودية أو قطر.

ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأن الجيش الإسرائيلي يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي إقليمي ضد إيران، وتحدث عن "اختراق" محتمل خلال زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"