قتيل و5 جرحى في هجوم بسكين على مأوى لطالبي لجوء في ألمانيا

طعن مهاجم عدة أشخاص بسكين داخل مأوى لطالبي اللجوء جنوبي ألمانيا، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة خمسة آخرين في الأقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الوكالة أن المهاجم، الذي ورد أنه من سكان الملجأ، طرق أبواب غرف المبنى، الواقع في مدينة كريسبرون المطلة على بحيرة كونستانس، مساء الأحد.

وذكرت الوكالة أنه عندما فتح السكان الباب، شرع في طعنهم.

وتوفي إثر الحادثة، رجل متأثرا بجراحه فورا، ونقل خمسة مصابين آخرين إلى مستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وكانت إصابة أحدهم حرجة.

ولم يتضح ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

واحتجزت الشرطة رجلا، 31 عاما لم تذكر اسمه تماشيا مع سياسة الخصوصية الألمانية، أمام مأوى طالبي اللجوء، ولا تزال عمليات التحقيق جارية.

المصدر: أسوشيتيد برس