تقرير: شهر العسل بين لاجئين أوكرانيين وأسر هولندية انتهى

ذكرت صحيفة "NU.nl" أن بلديات هولندية تستعد لتدفق لاجئين أوكرانيين إلى المآوي الاجتماعية، وذلك لأن السكان المحليين الذين استضافوهم لا يرغبون في تركهم وحدهم بمنازلهم خلال فصل الصيف.

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وصرح أحد المشاركين في عملية استضافة اللاجئين بهذا الشأن قائلا: "القطة ترسل إلى منزل داخلي (بمعنى فنادق مخصصة للحيوانات)، والأوكرانيون إلى المأوى الاجتماعي، نعم، هذه حقيقة قاسية".

وأشارت الصحيفة الى أن حوالي 1200 لاجئ أوكراني يعيشون مع مواطنين حاليا في وسط وغرب مقاطعة برابانت، فيما تلجأ بالفعل عائلات مضيفة إلى السلطات المحلية لتسأل عما إذا كان بإمكانها استيعاب اللاجئين في فصل الصيف.

وقالت بهذا الشأن إدارة الأمن في منطقة برابانت زويدوست: "في بعض الأحيان يترك الأوكرانيون في المآوي"، وذلك لأن السكان المحليين "فتحوا قلوبهم ومنازلهم، ولم يدركوا تأثير ذلك".

وأوضحت هذه الإدارة الوضع القائم بقولها: "لقد انتهى شهر العسل، هذا يكفي. الآن هناك مجموعة من الناس يقولون: أنا ماض في إجازة ولا أريد أن أترك الأوكرانيين بمفردهم في منزلي".

ويعيش في الوقت الحالي، حوالي 800 أوكراني مع أسر مضيفة في المنطقة، وبحسب الصحيفة ذاتها، قد يضطرون في الأسابيع المقبلة إلى العودة إلى المآوي الرسمية.

ووصل أكثر من ثمانية ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة لأوكرانيا منذ 24 فبراير، وبحسب الأمم المتحدة انتقل إلى روسيا منذ بداية العملية الخاصة، أكثر من 1.3 مليون شخص، وأكثر من 4.1 مليون إلى بولندا، وما يزيد عن 690.000 إلى رومانيا، وأكثر من 525.000 إلى سلوفاكيا.

المصدر: نوفوستي