 
مباشر

بايدن لشولتس: "روسيا لم تنجح في تفكيك التحالف الغربي"

أخبار العالم

بايدن لشولتس:
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، ألمانيا، 26 يونيو 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb1m

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن "القيادة الروسية كانت تخطط لإثارة خلاف بين الحلفاء الغربيين وفي صفوف حلف الناتو، لكنها فشلت".

إقرأ المزيد
مجموعة السبع تنوي فرض حظر على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل
مجموعة السبع تنوي فرض حظر على استيراد الذهب الروسي الثلاثاء المقبل

جاء ذلك خلال لقاء بايدن مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، قبل بداية مفاوضاتهما الثنائية المنعقدة اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في قصر إيلماو في ألمانيا.

وأضاف بايدن: "اعتقد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن الناتو وحلفنا سينقسمان لكن هذا لم يحدث ولن يحدث".

وشكر شولتس لجهوده الهادفة إلى الحفاظ على وحدة الغرب، مضيفا: "تجلعنا هذه التحديات أقوى"

وعبر بايدن عن اعتقاده بأن ألمانيا والولايات المتحدة تقفان موقفا واحدا من الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا