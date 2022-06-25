تركيا.. البدء في صياغة مشروع قانون بعد إعلان أردوغان عن الحاجة إلى عقوبة الإعدام

بدأت وزارة العدل التركية صياغة مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم حرق الغابات، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن الحاجة إلى تطبيق عقوبة الإعدام لمثل هذه الجريمة.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، في تصريح صحفي اليوم السبت: "أعلن رئيسنا أمس موقفه وقال إن العقوبات الحالية ليست كافية وغير رادعة. ونحن كوزارة العدل نعتبر أنه من المفيد مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الحالية وبدأنا العمل عليها".

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي أمس الجمعة، في معرض رده عن سؤال عما إذا كان يعتبر أنه من الضروري تشديد العقوبة على إشعال النار في الغابات، إنه "إذا كانت العقوبة يجب أن تكون إجراء رادعا، فيجب أن تكون هناك عقوبة الإعدام لإضرام النار في الغابة".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن السلطات التركية اعتقلت شابا يبلغ من العمر 34 عاما، بتهمة إشعال النار في غابة في منطقة مرماريس.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للصحفيين إنه اعترف بفعلته وقال إنه أشعل النار بسبب نزاع على الأرض.

المصدر: تاس