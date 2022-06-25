ستولتنبرغ يبحث مع أردوغان طلبات فنلندا والسويد لعضوية الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلبات فنلندا والسويد لعضوية الحلف، وستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان لستولتنبرغ على صفحته في "تويتر": "اتصال جيد مع رجب طيب أردوغان، لمناقشة طلبات فنلندا والسويد (للانضمام) إلى الناتو. اتفقنا على مواصلة المفاوضات في بروكسل ومدريد الأسبوع المقبل".

وفي 18 مايو الماضي، قدمت فنلندا والسويد، طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف.

وبعد ذلك قال الرئيس التركي إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، بسبب علاقاتهما مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي