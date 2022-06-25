كوبا.. أحكام بالسجن بحق فنانين اثنين منشقين

أعلن مكتب المدعي العام في كوبا أمس الجمعة، إصدار حكم بالسجن بحق عضوين في مجموعة من الفنانين المنشقين.

وصدر حكم بحق مايكيل كاستيلو بالسجن تسع سنوات بتهمة الاعتداء والتشهير بمؤسسات الدولة، وعلى لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا بالسجن خمس سنوات لإهانة رموز وطنية.

وشارك كلاهما في ما يسمى بحركة سان إيسيدرو، التي سميت على اسم الحي الذي يعيش فيه أوتيرو ألكانتارا، والتي حظيت بدعم واسع من فنانين وموسيقيين كوبيين بارزين عندما تأسست عام 2020.

ونددت منظمات حقوقية دولية والحكومة الأمريكية باعتقالهم، وهو ما وصفته بأنه "اضطهاد سياسي".

وكان الادعاء قد طالب بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لكاستيلو، وسبع سنوات لألكانتارا، وفق ما ذكره أصدقاء لهما.

كما صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق فيليكس روكي ديلغادو، وثلاث سنوات لكل من امرأتين أدينتا بضرب عناصر الشرطة في محاولة لوقف اعتقال كاستيلو، وهو مغني راب ( 39 عاما).

في نوفمبر 2020، فضت الشرطة اعتصاما أمام منزل أوتيرو ألكانتارا لدعم دينيس سوليس، وهو مغني راب آخر صدر بحقه حكم بالسجن بتهمة إهانة ضابط شرطة. وكان كاستيلو من بين من شاركوا في الاعتصام.

وقالت السلطات إنها كانت تفرض قيودا على التجمعات بسبب الجائحة.

المصدر: أسوشييتيد بريس