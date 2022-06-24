الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بالاستجابة بحزم لاستفزازات الشمال مع ترك الباب مفتوحا للحوار

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الجمعة، إن إدارته سترد بحزم على استفزازات كوريا الشمالية لكنها ستترك الباب مفتوحا دائما للحوار.

وفي خطاب تهنئة لمنتدى السلام، شدد يون على "أننا سنستجيب بشكل صارم وحازم مع المجتمع الدولي لأعمال كوريا الشمالية الاستفزازية التي تهدد حياة الناس وسلامتهم، والحرية والسلام، بما يتماشى مع المبادئ. ومع ذلك، سنترك الباب مفتوحا دائما للحوار".

وقال: "سنواصل تعزيز التعاون مع الدول الصديقة الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان. أما بالنسبة للصين، سنطور علاقة التعاون متبادلة المنفعة بروح الاحترام المتبادل"، لافتا إلى التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وأزمات المناخ والغذاء والطاقة.

وأضاف: "يجب أن نتغلب بحكمة على الأزمات المتعددة التي نواجهها. يجب أن نحقق كلا من النمو والازدهار مع الدفاع عن قيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق"، مبينا أن "يوم السبت سيصادف مرور 72 عاما على اندلاع الحرب الكورية. ومن أجل عدم تكرار التاريخ المأساوي، سنحتاج إلى الدعم بأمن قوي ودبلوماسية جريئة".

المصدر: "يونهاب"