لقطة طريفة دافئة من افتتاح قمة "بريكس" بمشاركة 5 زعماء

رحب زعماء "بريكس" الخمسة (روسيا الصين- البرازيل- الهند- جنوب إفريقيا) ببعضهم البعض عند بدء القمة الرابعة عشرة الخميس عبر تقنية الفيديو والتي تبحث تطوير آفاق التعاون وقضايا دولية.

وظهر الزعماء الخمسة في لقطة طريفة دافئة وهم يلوحون معا بأيديهم ويحيون بعضهم البعض قل أن يلقي كل منهم كلمة بلاده.

ويبحث الزعماء آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة وغيرها والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال سيكون توسيع المجموعة، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مايو الماضي أن الأرجنتين والسعودية أبدتا اهتماما بالانضمام إلى "بريكس".

ومن المواضيع المطروحة للنقاش التخلص الجزئي من الدولار في التعاملات التجارية بين الدول، علما بأن الرئيس الروسي كان قد أشار إلى أن روسيا والشركاء في "بريكس" يدرسون إنشاء آليات موثوق بها للتعاملات التجارية، إضافة إلى إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة عملات دول "بريكس" وتوسيع دائرة استخدام منظومة "مير" الروسية للمدفوعات.

المصدر: RT