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تلفزيون: عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق الهند يتجاوز 100 شخص

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تلفزيون: عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق الهند يتجاوز 100 شخص
AP
الهند
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ارتفع عدد ضحايا الفيضانات القوية التي تجتاح ولاية آسام في شمال شرق الهند منذ منتصف مايو الماضي إلى 101.

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وأفادت قناة "إن تي تي في"، اليوم الخميس، بمصرع 12 شخصا جراء الفيضانات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وإجماليا يبلغ عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات القوية التي أثارتها الأمطار الموسمية الغزيرة، 5,45 مليون شخص. ولا تزال نسبة المياه في نهر براهمابوترا وروافده أعلى من المعتاد، حيث غمرت المياه مساحات واسعة في 32 من أصل 36 مقاطعة بالولاية.

وأعلنت السلطات المحلية، سابقا، عن مصرع أكثر من 80 شخصا و4,7 مليون شخص متضرر في 29 مقاطعة. كما دمرت الفيضانات 218 طريقا و20 جسرا وأسفرت عن تدمير سدين في منطقة كامروب.

المصدر: تاس

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