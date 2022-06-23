الشرطة الإسرائيلية تحقق مع أكثر من 280 ألف مشتبه بإطار حملتها للحد من دخول مقيمين غير شرعيين

نفذت الشرطة الإسرائيلية عملية أمنية للحد من دخول مقيمين غير شرعيين إلى إسرائيل والتي انطلقت بعد موجة من العمليات القاتلة، وانطلقت هذه العملية في السادس من مايو.

وحسب المعطيات فإنه منذ بداية العملية وحتى يوم الاثنين الماضي تم التحقيق مع 280,072 مشتبها في إسرائيل وفي الضفة الغربية، بينهم 174,807 في غلاف القدس و12,645 في منطقة مركز إسرائيل، وخلال العملية تم ضبط 2,707 مقيم غير شرعي، بينهم 894 في الضفة الغربية، و730 في غلاف القدس، و274 في مدينة القدس، والباقي في مناطق شمال وجنوب ومركز إسرائيل.

وخلال العملية تم نصب 3,542 حاجز في أنحاء البلاد وتم فحص 128,248 مركبة، غالبيتها 89,622 في غلاف القدس وضبطت في هذه الحواجز 43 سيارة الغي ترخيصها، وأعيد استخدامها بدون لوحة ترخيص، وصودرت 28 مركبة.

ويتضح من المعطيات أن قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية داهمت 2,177 مصلحة، شقق سرية ومواقع بناء تواجد بها مقيمون غير شرعيين، ونفذت 749 مداهمة في مناطق المركز والجنوب و907 في غلاف غزة.

وبحسب التقرير شارك في العملية 1200 شرطي من كافة القطاعات، واعتقل 439 سائقا نقلوا مقيمين غير شرعيين و111 مشغلين وعشرة أشخاص قاموا بتوفير المأوى لهم.

المصدر: i24 news