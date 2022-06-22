منظمة إنسانية تنفي غزو المهاجرين لإيطاليا

أكدت منظمة sea watch غير الحكومية أن ما يحدث في إيطاليا خلال شهر يونيو 2022 مشابه جدا لما حدث في الشهر ذاته في السنوات العشر الماضية على الأقل، ولا يشير إلى تعرضها لغزو المهاجرين.

وقالت المنظمة إن "المثير للدهشة في الأمر، أن هناك دائما حديث عن حالة طوارئ، بينما من المتوقع زيادة تدفقات الهجرة على نطاق واسع"، مشددة على أنه "لا يوجد انفجار لحركة الهجرة ولا غزو قائم".

وأوضحت أن "313 شخصا ناجين ينتظرون على متن سفينتنا "سي ووتش 4" منذ أيام ليتمكنوا من النزول. ومن بين هؤلاء 28 امرأة، واحدة منهن في الشهر الثامن من الحمل، و33 قاصرا، من بينهم طفلان تتراوح أعمارهم بين 5 و7 أشهر، بينما يواجه 24 طفلا عبور البحر المتوسط ​​بمفردهم على متن القوارب التي يحشر مهربو البشر الناس فيها بشكل لا يصدق".

وأضافت: "ما كان يحدث منذ عقد في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​يستمر دون أن تتمكن الدول الأوروبية من تنظيم خطة استقبال"، مشيرة إلى أن "الدول الأوروبية تتهرب بالفعل من مسؤولية إنقاذ حياة أولئك الذين يتعرضون لخطر الموت غرقا".

المصدر: "آكي"