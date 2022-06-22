قوات كييف تخفي هوية جثث قتلاها في دونباس

كشف متحدث قوات لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو، عن إصدار كييف أوامر لقواتها بإخفاء هوية جثث قتلاها، حيث يتم تجريد الجثث من جميع الوثائق، للتعتيم على هوية المرتزقة الأجانب القتلى.

وقال ماروتشكو لقناة "روسيا 24"، في تعليقه على جنسية المرتزقة الأجانب، الذين سبق أن تم تصفيتهم في منطقة غورسكي وزولوتي: "صدرت تعليمات للجنود الأوكرانيين بإخفاء الهوية الشخصية لجثث الجنود. حيث يأخذون جميع الوثائق الشخصية حتى لا يمكن التعرف على هوية أصحاب الجثث".

وأضاف أن عملية تحديد هوية المرتزقة الذين تم القضاء عليهم جارية الآن.

المصدر: نوفوستي