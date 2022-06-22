ولي العهد السعودي يصل إلى تركيا ويحظى باستقبال رسمي حافل (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، لإجراء محادثات رسمية.

وأفادت وكالة الأناضول بأن طائرة ولي العهد السعودي هبطت في مطار إيسنبوغا، حيث كان في استقباله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون.

وكجزء من الزيارة الرسمية، أقيم حفل استقبال رسمي لولي العهد السعودي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية.

وسيتم عقد لقاء فردي بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم اجتماع آخر على مستوى الوفود.

وعقب اللقاءات الثنائية، سيحضر محمد بن سلمان مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرفه في المجمع الرئاسي.

المصدر: الأناضول