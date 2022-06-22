من الآن .. ألمانيا ستستعين على قضاء حوائجها في أوكرانيا بالكتمان

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، بأن وزارتها ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة دون الإبلاغ عن مواعيد وطريقة نقلها لأسباب أمنية.

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وقالت الوزيرة، اليوم الأربعاء: "لن تكون هناك معلومات مسبقة حول متى وبأي طريق سيحدث ذلك (نقل الأسلحة). وسببه أننا نريد أن يتم نقل وقبل كل شيء أن يصل الأشخاص الذين يرافقون تلك القوافل بأمان (إلى مكان التسليم)".

وأضافت: "سيتم تسليم أنظمة أخرى. تجري التحضيرات لعملية التسليم القادمة وخاصة الأنظمة الصاروخية، ومن الممكن أن يبدأ التدريب في يوليو القادم. وبعد اكتمال هذه التدريبات، سيتم نقلها إلى أوكرانيا".

ونشر مجلس الوزراء الألماني، سابقا، على موقعه الرسمي قوائم تضم الأسلحة التي قد تم نقلها إلى أوكرانيا وكذلك الأسلحة التي من المخطط نقلها وخاصة 30 مدفعا مضادا للطائرات، ذاتي الدفع، من طراز "غيبارد" و3 أنظمة صاروخية وأنظمة الدفاع الجوي و54 مركبة مشاة قتالية وسيتم نقلها من الدنمارك بتمويل من ألمانيا.

المصدر: نوفوستي