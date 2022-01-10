تفاصيل مواضيع ناقشتها "طالبان" في طهران

كشف متحدث باسم وزارة خارجية طالبان عن القضايا التي بحثها بطهران وزير خارجية بلاده، مولوي أمير خان متقي، مع نظيره الإيراني حسين أميرعبد اللهيان ومبعوث إيران إلى أفغانستان حسن كاظمي.

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ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن حافظ ضياء أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، أن أجندة المحادثات بين الجانبين ضمت القضايا التالية: "السياسات ذات المحتوى الاقتصادي بالنسبة للتجارة الخاصة بالمنتجات النفطية، والعبور والأمن، وتكثيف الحركة الجوية، ومساعدة اللاجئين الأفغان في إيران، مع الإشارة إلى دور أفغانستان كحلقة وصل بين وسط وجنوب آسيا، حيث يمكن لإيران استخدام هذه الميزة لتصدير بضائعها، وستحصل أفغانستان على دخل من العبور".

المصدر: سبوتنيك