البرازيل تسجل أول وفاة بسبب متحور "أوميكرون" لشخص مطعم بـ3 جرعات

سجلت السلطات البرازيلية أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون"، وهو شخص تلقى في وقت سابق 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الشخص الذي توفي يعاني من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والالتهاب الرئوي، ويبلغ من العمر 68 عاما.

المصدر: نوفوستي