 
مباشر

البرازيل تسجل أول وفاة بسبب متحور "أوميكرون" لشخص مطعم بـ3 جرعات

أخبار العالم

البرازيل تسجل أول وفاة بسبب متحور
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4cy

سجلت السلطات البرازيلية أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون"، وهو شخص تلقى في وقت سابق 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الشخص الذي توفي يعاني من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والالتهاب الرئوي، ويبلغ من العمر 68 عاما.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا