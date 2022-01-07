البرازيل تسجل أول وفاة بسبب متحور "أوميكرون" لشخص مطعم بـ3 جرعات
Sputnik
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سجلت السلطات البرازيلية أول حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور "أوميكرون"، وهو شخص تلقى في وقت سابق 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الشخص الذي توفي يعاني من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والالتهاب الرئوي، ويبلغ من العمر 68 عاما.
المصدر: نوفوستي
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