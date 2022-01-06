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إسرائيل.. نائبان يتجادلان باللغة العربية داخل الكنيست (فيديو)

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إسرائيل.. نائبان يتجادلان باللغة العربية داخل الكنيست (فيديو)
تويتر
نائبان إسرائيليان يتجادلان باللغة العربية داخل الكنيست
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وثق مقطع فيديو متداول مشادة كلامية بين نائبين إسرائيليين من أصل فلسطيني كانا يتحاوران باللغة العربية حول قوانين تشريعية في الكنيست الإسرائيلي.

وتظهر في الفيديو على موقع "تويتر"، النائبة عايدة، كما كان يدعوها الطرف الأخر وهي تقول: "شو جبتوا جديد في القوانين إذا مفيش فرق، ليرد عليها النائب منصور عباس: "يا عايدة انتي سألتيني شو الفرق، بجاوبك، والله مبين عليكوا متل القابرين يا جماعة".

وتابعت النائبة حديثها: "مين قابر؟ لسه بحكيلك ليش، لحظة شوي أنا لسه بحكي ليش أنا موجوعة، مش مقبول هادا اللي عمال بيصير، أنا مستعدة أنه بعد ما خلص خطابي تكون انت مفكر بكل الأسئلة وتسألني ياها بجاوب بأريحية، خليني أكمل فكرتي عشان تكتمل الصورة".

ليرد الطرف الأخر: "حقك عايدة كملي".

المصدر: RT

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