الهند.. توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية إنشاء تطبيق لبيع مسلمات في المزاد

قالت الشرطة الهندية يوم الأربعاء إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص متهمين بإنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض نساء مسلمات معروفات للبيع في مزادات.

ونشر مصممو التطبيق صور أكثر من 100 امرأة من بينهن صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا تؤثر على الهنود المسلمين، على تطبيق "بولي باي" إلى جانب رسائل مهينة.

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وأكدت الشرطة توقيف شابة عمرها 18 عاما وشابين في مطلع العشرينات، على خلفية التطبيق.

وقال مفوض الشرطة في بومباي هيمانت ناغرال للصحافيين "تم تحميل صور لسيدات ينتمين إلى مجتمع محدد.. كما نشرت رسائل مرفوضة".

وصرح المسؤول بأن الشرطة لن تكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية في هذه المرحلة.

إلى ذلك، أفادت منصة "غيتهاب" المفتوحة لتطوير البرمجيات والتي نشر عليها التطبيق، لوسائل إعلام محلية أنها ستقدم المساعدة في تحقيقات الشرطة.

وعبرت النساء اللاتي ظهرت صورهن عن استيائهن في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ستة أشهر ظهرت منصة مزادات مزيفة أخرى تستهدف المسلمات لفترة وجيزة، ما استدعى تحقيقات من الشرطة فشلت في تحديد أي مشتبه بهم.

المصدر: أ ف ب