مون ينتقد جيشه لفشله في منع هروب المنشق الكوري الشمالي عبر الحدود

انتقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الأربعاء، جيشه لفشله في رصد المنشق الكوري الشمالي ومنعه من عبور الحدود الشرقية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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ونقلت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ مي، عن مون: "إن فشل العمليات الأمنية على الحدود الشرقية مشكلة كبرى ما كان يجب أن تقع".

وأضافت: "فيما يتعلق بمشكلة تكرار هذا الموقف، يجب أن يكون لدى الجيش إحساس خاص باليقظة والمسؤولية".

وتابعت أن مون أمر الجيش أيضا بإجراء تفتيش خاص في وحدات الخطوط الأمامية، لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وقال الجيش سابقا إن المنشق الكوري الشمالي عبر الحدود شديدة التحصين السبت الماضي، على الرغم من أن كاميرات المراقبة رصدته 5 مرات، في إخفاق أمني كبير.

وجاء الحادث الأخير على الرغم من تعهد الجيش الكوري الجنوبي بإصلاح أنظمة الدفاع الحدودية ووضع معدات مراقبة أقوى، لمنع أي ثغرات أمنية، وذلك في أعقاب الخروقات الحدودية السابقة.

المصدر: يونهاب