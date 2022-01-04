 
مباشر

الخارجية الروسية: لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3qt

قال فسيفولود تكاتشينكو مدير إدارة إفريقيا بالخارجية الروسية، إن روسيا لا تنظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة مع الدول الأخرى وهي منفتحة للتعاون مع دول المنطقة والصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة بين روسيا وأي طرف آخر. نحن نعتبرها قارة، حيث نتعاون مع أصدقائنا وشركائنا الأفارقة، وعلى استعداد للتعاون مع جميع المهتمين، مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين والدول الأخرى. وروسيا تدرك أن لدى العديد من الدول مصالحها الاقتصادية والسياسية، والتي لا تتوافق دائما مع مصالح الآخرين. نحن نعتبر أن المنافسة السليمة مفيدة إذا كانت شريفة وحضارية. نهجنا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة. ونعتقد إن من حق أبناء إفريقيا الاختيار مع من سيتعاونون وكيف".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: روسيا ستواصل رسميا تقديم مساعدة عسكرية- تقنية لسلطات مالي
زاخاروفا: روسيا ستواصل رسميا تقديم مساعدة عسكرية- تقنية لسلطات مالي

وشدد على أن، انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب سلطات مالي مع شركة أمنية روسية خاصة، ليست بناءة وتأتي على أمر لم يحدث بعد.

وقال: "الانتقاد يجب أن يكون موضوعيا ومبنيا على الحقائق أو الأدلة ذات مصداقية. لكن رد الفعل الفرنسي السلبي تجاه العلاقة المحتملة بين السلطات المالية والشركات الأمنية الروسية الخاصة، مبالغ فيه كثيرا".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا