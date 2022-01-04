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مقال بصحيفة مقربة من أردوغان عن فوائد تناول الخبز والبصل يثير جدلا واسعا

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مقال بصحيفة مقربة من أردوغان عن فوائد تناول الخبز والبصل يثير جدلا واسعا
AP Burhan Ozbilici
صورة تعبيرية
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أثارت "نصيحة" وجهتها صحيفة "يني أقيت" التركية المقربة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، جدلا واسعا بين النشطاء.

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وبحسب صحيفة "زمان"، فقد نصحت "يني أقيت" الأتراك بتناول الخبز والبصل، حيث نشرت خبرا يتحدث عن فوائد تناول الخبز والبصل، وأوضحت أنهما يحميان من الأمراض ويمنعان تكوين الالتهابات في الجسم.

في حين أثار هذا الخبر موجة انتقاد واسعة في تركيا، حيث قال عضو حزب الشعب الجمهوري، أران أرادم: "الحكومة التي تحيا حياة مرفهة في القصور، وتحتسي السموثي، وتعرف بموائدها الفخمة، توصي شعبها بتناول البصل والخبز".

وعلى حسابه الشخصي في "تويتر"، قال الناشط التركي، آدم ألقان، ساخرا: "منذ فترة طويلة وأنا أتغذى على هذه الأشياء بالأساس".

كما سخر المدون التركي "قانقي" من هذا الخبر بالقول: "بصل وخبز وسموثي".

المصدر: "زمان"

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