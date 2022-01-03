السويد.. الشرطة تتخلى عن الأسلحة النارية (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام السويدية يوم الاثنين بأن الأجهزة الأمنية في البلاد استبدلت الأسلحة النارية بوسائل أخرى اعتبارا من العام الجديد.

وذكر المركز السويدي للمعلومات أن السلاح الجديد ستبدأ الشرطة السويدية في استخدامه ابتداء من العام الجديد 2022، حيث سيحصل أفراد الشرطة على مسدسات الصدمة الكهربائية.

وأضاف المركز أن المسدس سيكون له فاعلية كبيرة لردع المجرمين والملاحقين من قبل الشرطة، إلى جانب تقليل الإصابات التي قد يتعرض لها المطاردون من الشرطة.

وقال كريستر دراكيكلنت من شرطة ستوكهولم إن المسدس الكهربائي سيكون مهما وبديلا للهراوات ورذاذ الفلفل لأن الملاحقين تحت تأثير المخدرات والكحول لا يحسون بالألم.

وشدد على أن استخدام المسدسات الحربية خطير ويزيد عدد الإصابات.

المصدر: المركز السويدي للمعلومات