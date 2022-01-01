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الصين تستقبل العام الجديد بقيود صارمة لاحتواء كورونا

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الصين تستقبل العام الجديد بقيود صارمة لاحتواء كورونا
AP
الصين
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استقبلت الصين العام الجديد بحزمة من القيود الرامية لاحتواء جائحة كورونا، حيث ألغيت الاحتفالات في المدن الكبرى وفي مقدمتها بكين ونانجينغ، ووهان التي تعتبر مهد الفيروس.

ونتيجة لأعلى حصيلة للإصابات في الصين خلال 21 شهرا، أصبحت العاصمة الإقليمية بشمال غرب البلاد شيان في حالة إغلاق كامل، حيث فرض على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة التزام منازلهم.

وعلى الرغم من أن أرقام الإصابات قليلة جدا بالمعايير الدولية، والتي بلغت 166 يوميا في آخر إحصائية، تسعى الحكومة الصينية إلى تطبيق سياسية صارمة للوصول بالإصابات بكوفيد-19 إلى الصفر.

ولا يعد العام الغربي الجديد عطلة مهمة بشكل خاص بالنسبة للصينيين ولا يبدأ التقويم القمري التقليدي وهو العام الصيني الجديد قبل فبراير.

وفي ذلك الوقت تشهد الصين موجة سفر كبيرة حيث يسافر مئات الملايين في مختلف أنحاء البلاد لزيارة عائلاتهم.

وفي العام الجديد من المتوقع فرض قيود صارمة على السفر في الصين لمواجهة كورونا ومتحوراته.

المصدر: د ب أ

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