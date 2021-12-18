مسيّرات "بيرقدار" التركية تصل إلى قرغيزستان (صور)

أعلنت الرئاسة القرغيزية يوم السبت وصول مسيرات "بيرقدار تي بي 2" إلى قرغيزيا، في إطار صفقة بين بيشكيك وأنقرة.

وحسب بيان المركز الإعلامي في الرئاسة القرغيزية، تفقد رئيس البلاد صدر جباروف المسيرات التي ستستخدم لحراسة حدود قرغيزيا.

واطلع جباروف على نظام عمل المسيرات التي أجرت طلعات تدريبية.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984.

وتستخدم "بيرقدار" حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، وفي بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.

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المصدر: الأناضول