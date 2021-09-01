الحكومة الإسرائيلية توضح حقيقة تقرير حول نية عقد لقاء بين بينيت وعباس

فند مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تقريرا ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" حول وجود نية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

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وفي بيان له، قال مكتب بينيت : "للعلم أن التقرير الذي ورد اليوم في صحيفة الشرق الأوسط ليس صحيحا".

وأضاف: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بينيت ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا"، مشيرا إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت للالتقاء به في مصر، ورئيس الوزراء سيلتقي به قريبا".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت اليوم عن مصدر مصري مطلع أن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية فلسطينية مصرية أردنية إسرائيلية في شرم الشيخ الخميس.

المصدر: RT