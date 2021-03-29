الجيش الروسي ينجز مهمة نزع الألغام في لاوس

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعة من المركز الدولي لنزع الألغام التابع للجيش الروسي، أنجزت مهمتها الإنسانية في تطهير منطقة مطار ثونغهاين في مقاطعة شينغ خوانغ في لاوس.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن المجموعة، قامت خلال مهمتها بإبطال مفعول أكثر من ألف عبوة ناسفة وقطعة ذخيرة.

وأضافت الوزارة: "خلال العمل من ديسمبر 2020 إلى مارس 2021، اكتشف العسكريون الروس أكثر من ألف قطعة متفجرة، وتم إبطال مفعولها جميعا، في منطقة تزيد مساحتها عن 3 هكتارات".

وذكرت الوزارة، أن الجزء الأكبر من هذه الذخيرة ينتمي إلى القنابل العنقودية الجوية، من طراز BLU-26 ، و BLU-63 ،و BLU-3 / B ، والألغام المضادة للأفراد وقذائف المدفعية.

وأكد بيان الوزارة، أن عسكريين من جيش لاوس الوطني، شاركوا في عملية نزع الألغام، وتم تسليم المنطقة المطهرة إلى السلطات المحلية.

وقالت الوزارة، إن هذه كانت البعثة الروسية الثالثة إلى لاوس، في مجال نزع الألغام.

المصدر: تاس