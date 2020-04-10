مالطا تستقبل مهاجرين بعد إنقاذهم رغم الحظر بسبب كورونا

نزلت مجموعة من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا على ساحل مالطا، بعد غرق قاربهم في وقت مبكر من اليوم الجمعة في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة الجزيرة.

ووقع الحادث، بعد ساعات من إعلان حكومة مالطا، أنها لن تستقبل المزيد من اللاجئين بعدما أغلقت موانئها في ظل حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال العملية، أنقذت القوات المسلحة في مالطا 64 مهاجرا من قارب كان يغرق قبالة جنوب الجزيرة، وتم نقلهم إلى الشاطئ.

وذكر بيان لحكومة الجزيرة أن زورق دورية راقب قارب المهاجرين لبضع ساعات قبل ذلك.

وأكد البيان، أن مالطا لا يمكنها أن تكفل انقاذ المزيد، ولن تسمح بنزول أي أشخاص يجري إنقاذهم على سواحلها، لأنها تعاني من شح الموارد بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.

واستقبل جنود يرتدون ملابس واقية المهاجرين الجدد بعد منتصف الليل بقليل، وذكر البيان، أنهم سيبقون جميعا قيد الاحتجاز.

وفرضت مالطا إجراءات حجر صحي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين إليها وأغلقت المدارس، وناشدت السكان البقاء في منازلهم خلال فترة الطوارئ.

وكشفت بيانات حكومة مالطا تسجيل أول وفاة مرتبطة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، في حين تم تسجيل 319 حالة إصابة بالمرض في الجزيرة حتى يوم الخميس.

وأعلنت مالطا يوم الخميس أنها لن تسمح لقوارب اللاجئين من الآن فصاعدا بالرسو على سواحلها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز