الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات يزعم أنها لاغتيال قيادي فى حماس

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات زعم إنها توثق لحظة اغتيال نعيم الغول، العنصر في كتائب القسام في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس في قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن عملية اغتيال الغول نفذت خلال عملية مشتركة لجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الاسرائيليين يوم الجمعة الماضي.

وادعى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الغول ضالع في إطلاق قذائف صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية، ومسؤول عن احتجاز الجندية الأسيرة نوعا مرتسيانو، التي تم أسرها خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

ولم تؤكد حركة حماس اغتيال الغول. ولم ينشر الجيش الإسرائيلي أية دلائل أخرى باستثناء لقطات من الجو يزعم لتنفيذ عملية اغتيال لشخص يسير وحيدا وقالت أنه الغول.

المصدر: وكالات