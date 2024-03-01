متظاهرون يفسدون فعالية لطلاب يهود في جامعة كاليفورنيا

أجبرت الشرطة الأمريكية على إجلاء طلاب يهود كانوا يخططون لإجراء فعالية في جامعة كاليفورنيا على خلفية احتجاجات ضد فعالية أخرى نظمها مؤيدون لفلسطين.

وقبل دقائق من انطلاق الفعالية، بدأ حشد من نحو مائتي متظاهر بمحاصرة المبنى وقاموا بالطرق على الأبواب الزجاجية لمسرح الحرم الجامعي.

وتجمع نحو 200 متظاهر خارج مسرح زيلرباخ، ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية"، مرددين هتافات داعمة لغزة، ما دفع الشرطة إلى إلغاء الفعالية.

المصدر: AP