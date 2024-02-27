أول لقطات لناقلة بريطانية "روبي مار" بعد تعرضها لضربة حوثية
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بثت قناة الجمهورية اليمنية لقطات لناقلة روبي مار ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتشغلها جهة لبنانية وهي مغمورة جزئيا بالقرب من جزر حنيش في البحر الأحمر.
وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الشحن روبي مار تعرضت للهجوم في 18 فبراير أثناء إبحارها عبر مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكر الجيش الأمريكي أن الهجوم تسبب في ظهور بقعة نفط بطول 18 ميلا (29 كيلومترا)، محذرا أيضا من تسرب الأسمدة من حمولة السفينة.
المصدر: AP