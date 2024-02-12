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بحجم "كرات الغولف" وابل من البرد على مدينة العين في الإمارات

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ضربت عاصفة برد شديدة مدينة العين الإماراتية صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة مع هبوب عواصف ممطرة غزيرة على إمارة أبوظبي.

وأفادت تقارير محلية بأن أبوظبي شهدت تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

وبحسب ما ورد فإن عاصفة البرد ضربت كذلك إمارة دبي المجاورة ومناطق أخرى من الإمارات، مثل الظفرة والوثبة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين، تنبيها باللون البرتقالي، يحذر السكان من أحوال جوية صعبة حتى مساء اليوم الاثنين.

المصدر: رابتلي

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