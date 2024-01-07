متطوعون روس ينقذون سائقي شاحنتين إيرانيين علقا وسط البرد الشديد

قام متطوعون روس بإنقاذ سائقي شاحنتين إيرانيين أمضيا ثلاثة أيام وسط الصقيع الشديد في مقاطعة تفير، حيث بلغت درجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر.

وتوقفت شاحنتاهما عن العمل بسبب البرد، كما نفد الطعام والماء منهما، ولم تكن لديهما ملابس شتوية. وساعدهما المتطوعون الروس حيث منحوا لهما الطعام والمساعدة اللازمة وقاموا بتسخين إحدى الشاحنتين حتى وصول موظفي وزارة حالات الطوارئ وخدمة الطرق.

المصدر: رابتلي