حريق ضخم يلتهم مستودعا كبيرا في ولاية نيو جيرسي الأمريكية

يحاول رجال الإطفاء السيطرة على حريق هائل اندلع في مجمع صناعي كبير جنوب مطار نيوارك بمدينة إليزابيث في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن أكثر من 100 من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد الحريق، إلا أن المسؤولين يقولون إن النيران قد تستمر في الاشتعال حتى نهاية الأسبوع.

وكان هذا المبنى يضم سابقا أول مصنع لآلات الخياطة "سنجر" الشهير، إلا أنه تم بيعه بمبلغ مليون دولار في أغسطس الماضي.

المصدر: AP + وكالات