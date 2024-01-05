الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لتدمير "مسار النفق الكبير" على شاطئ قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قيل إنها توثق العثور على فتحات الأنفاق وتدمير مسار النفق على شاطئ قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات عثرت على عدة فتحات أنفاق أدت إلى شبكة أنفاق تابعة لحماس والتي يبلغ طولها مئات الأمتار، بالإضافة إلى فتحات أنفاق أخرى أدت إلى شبكة تحت أرضية متشعبة ذات أبواب صلبة مفخخة، مضيفا أنه تم تدمير مسار الأنفاق من قبل قوات الهندسة التابعة للفرقة 99 ووحدة "يهلوم".

المصدر: وكالات