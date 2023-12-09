فيديو نشره الجيش إسرائيلي لحرب شوارع في غزة يثير تساؤلات في إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو قيل إنه يظهر معركة بالأسلحة النارية بين قوات إسرائيلية، ومقاتلي "حماس" في قطاع غزة.

وتعليقا على الفيديو قال الجيش الإسرائيلي إن "الإرهابيين حاولوا جر القوات إلى كمين مميت وتم القضاء عليهم".

وأثار هذا الفيديو كثيرا من أسئلة لدى مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي الذين لاحظوا أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على جدران عدة مرات، فيما لا يظهر في الفيديو أي من مقاتلي حماس.

كما عرض الجيش الإسرائيلي لقطات أخرى في نهاية الفيديو قيل إنه سجل في منطقة المدرسة حيث تم اكتشاف نفق داخل إحدى الفصول الدراسية. وأظهرت لقطات حفرة من بين ركام المبنى المدمر ومن غير واضح سبب حقيقي لظهورها.

المصدر: وكالات