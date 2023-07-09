شاهد.. سد من السيارات المحطمة يظهر في سوتشي جراء السيول

يواصل رجال الإنقاذ إزالة آثار سيول جارفة ضربت سوتشي ليلة الأحد، وأدت إلى تراكم مئات السيارات المحطمة في شوارع المدينة.

وجرفت الأمطار الغزيرة والسيول العارمة حوالي 10 سيارة محطومة، ليتشكل سد منها في أحد أحياء سوتشي، كما غمر الفيضان طرقا وبعض المنازل في المدينة.

وحسب معلومات أولية، فإن السيول لم تؤد إلى إصابات بين المدنيين، كما أمر عمدة المدينة بفتح مراكز إيواء مؤقتة لسكان سوتشي الذين غمرت المياه منازلهم.

المصدر: وكالات