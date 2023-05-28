شاهد.. رئيس وزراء الهند يشارك في طقوس خاصة أثناء مراسم افتتاح مبنى البرلمان الجديد

شارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في طقوس دينية أثناء مراسم تدشين مبنى البرلمان الجديد في نيودلهي اليوم الأحد.

ومبنى البرلمان الجديد تم بناؤه على شكل سداسي وتبلغ مساحتها 64500 متر مربع بينما تبلغ مساحة المبنى القديم 24281 مترًا مربعًا. ويعتبر مبنى البرلمان الجديد حجر الزاوية في مشروع قيمته 2.4 مليار دولار لإعادة ترميم المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ومنحها هوية هندية.

أما مبنى البرلمان القديم الذي بناه المهندسون المعماريون البريطانيون فسيتم ترميمه ليصبح متحفا.

المصدر: وكالات