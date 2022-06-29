مشاهد صادمة عند الحدود المغربية-الإسبانية.. مهاجرون أفارقة يتعرضون للضرب المبرح!

دعت الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع 23 شخصا على الأقل أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني الأسبوع الماضي.

وأعربت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، عن قلقها إزاء "تسجيل وفيات وعشرات الإصابات بعد أن حاول مهاجرون اقتحام الحدود الشديدة التحصين بين منطقة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني يوم الجمعة".

المصدر: RT