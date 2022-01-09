القوات التايوانية تتدرب على خوض "حرب المدن"

نظمت القوات التايوانية تدريبات تحاكي "مواجهة قتالية في المدن" خلال مناورات في مدينة كاوشيونغ جنوب البلاد يوم الخميس.

ووفقا لسيناريو التدريبات قام فريق يرفع الأعلام الحمراء بمهاجمة مدينة يدافع عنها فريق آخر بالأعلام الزرقاء، كما واستخدمت عربات مصفحة أثناء التدريبات.

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين تايوان والصين بعد إرسال الجيش الصيني في الأشهر الأخيرة عددا متزايدا من الطائرات الحربية باتجاه تايوان التي تعتبرها حكومة بكين جزءا من أراضيها.

المصدر: وكالات