مشاهد جديدة من مكان تحطم مروحية الجيش الإسرائيلي قبالة حيفا
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أجرت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث في مكان تحطم مروحية تابعة للجيش قبالة سواحل حيفا ليلة الثلاثاء، حيث قتل طياران.
المصدر: رابتلي
أجرت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات بحث في مكان تحطم مروحية تابعة للجيش قبالة سواحل حيفا ليلة الثلاثاء، حيث قتل طياران.
المصدر: رابتلي
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