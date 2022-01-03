إحراق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية في طهران في ذكرى اغتيال سليماني

أحرقت مجموعة من الطلاب وسكان محليين العلمين الأمريكي والإسرائيلي خارج السفارة السويسرية في طهران يوم الأحد إحياء للذكرى الثانية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد.

وردد المتظاهرون هتافات وألقوا البيض على مبنى السفارة السويسرية، كما عبر المشاركون عن احتجاجهم بحرق ودوس العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

المصدر: رابتلي