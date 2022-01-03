وقفة في مطار بغداد إحياء لذكرى اغتيال المهندس وسليماني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3h7
نظم أنصار الحشد الشعبي العراقي وقفة في مطار بغداد يوم الأحد إحياء للذكرى الثانية لمقتل نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وحمل المشاركون أعلام الحشد الشعبي وصور سليماني. وأشعلوا والمؤبنون الشموع والفوانيس بعد كلمة تأبين.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.