وقفة في مطار بغداد إحياء لذكرى اغتيال المهندس وسليماني

نظم أنصار الحشد الشعبي العراقي وقفة في مطار بغداد يوم الأحد إحياء للذكرى الثانية لمقتل نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وحمل المشاركون أعلام الحشد الشعبي وصور سليماني. وأشعلوا والمؤبنون الشموع والفوانيس بعد كلمة تأبين.

المصدر: رابتلي