بالفيديو.. استقبال حافل في الكويت للنائب المعارض السابق فيصل المسلم

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو العاصمة الكويتية يظهر استقبالا حافلا للنائب الكويتي المعارض السابق فيصل المسلم العائد إلى البلاد بعد العفو الأميري الصادر مؤخرا.

ويذكر أن المسلم كان من بين المشرعين المعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لاقتحام البرلمان الكويتي وسط انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

المصدر: أ.ب.