 
مباشر
عاجل
تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

بالفيديو.. استقبال حافل في الكويت للنائب المعارض السابق فيصل المسلم

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruqk

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو العاصمة الكويتية يظهر استقبالا حافلا للنائب الكويتي المعارض السابق فيصل المسلم العائد إلى البلاد بعد العفو الأميري الصادر مؤخرا.

ويذكر أن المسلم كان من بين المشرعين المعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لاقتحام البرلمان الكويتي وسط انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا