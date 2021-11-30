بالفيديو.. استقبال حافل في الكويت للنائب المعارض السابق فيصل المسلم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruqk
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" فيديو العاصمة الكويتية يظهر استقبالا حافلا للنائب الكويتي المعارض السابق فيصل المسلم العائد إلى البلاد بعد العفو الأميري الصادر مؤخرا.
ويذكر أن المسلم كان من بين المشرعين المعارضين الذين حُكم عليهم بالسجن لاقتحام البرلمان الكويتي وسط انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
المصدر: أ.ب.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.