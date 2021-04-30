أول بروفة ليلية لعرض النصر على الساحة الحمراء

تاريخ النشر: | 18:00 GMT | في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

جرت في ليلة 30 أبريل على الساحة الحمراء بموسكو بروفة ليلية لعرض النصر الذي سيقام في 9 مايو المقبل بمناسبة الذكرى الـ76 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945).

وشاركت في البروفة 37 مسيرة للمشاة ضمت الضباط والجنود الذين يمثلون الوحدات والتشكيلات العسكرية في الجيش الروسي وكذلك الطلاب العسكريين في الكليات والمدارس العسكرية.

وبلغ عدد المشاركين في العرض العسكري 12 ألف عسكري. وضمت مسيرة المعدات الحربية 190 نموذجا من العربات والمدرعات والدبابات الحديثة، بما فيها ناقلات الجند المدرعة "تايفون وعربات "تايفون – الدفاع الجوي" التي تشارك لأول مرة في العرض العسكري.

فيما يتعلق بقوات المظليين الروسية ستقدم في 9 مايو على الساحة الحمراء عربات الإنزال "بي إم دي – 4 إم" و"بي تي إر - إم دي إم" و"راكوشكا" الحديثة التي شاركت في البروفة أيضا.

وسبقت البروفة الليلية 30 أبريل على الساحة الحمراء 11 بروفة أجريت في ضواحي موسكو.

وقد تلقى كل المشاركين فيها طواعيا اللقاحات ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي